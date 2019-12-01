Сьогодні в Україні стартував пробний перепис населення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У ніч на 1 грудня у двох районах — частині Оболонського району Києва та у Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області, стартував пробний перепис населення, пише УНН.
Напередодні, Державна служба статистики України оприлюднила детальну відеоінструкцію щодо проходження пробного перепису населення.
Перепис буде проводитися у двох районах — частині Оболонського району Києва та у Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області. Опитування в онлайн-режимі стартувало в ніч з 30 листопада на 1 грудня, як повідомили у Держстаті — воно триватиме 10 днів.
Другий етап перепису заплановано провести з 14 по 23 грудня — мешканці вищезгаданих районів мають надати відповіді переписувачу, який завітає до їхнього помешкання, або заповнити анкету у переписному відділі або інструкторській дільниці.
Пробний перепис необхідний Кабміну для проведення повноцінного Всеукраїнського перепису населення у 2020 році.
Варто також зазначити, що у Держстаті розповіли, як відбуватиметься пробний перепис населення.