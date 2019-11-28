У Держстаті розповіли, як відбуватиметься пробний перепис населення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Державній службі статистики України розповіли як відбуватиметься пробний перепис населення, який проходитиме протягом з 1 по 26 грудня в Оболонському районі Києва та у Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держстату.
“Під час пробного перепису населення у кожному приміщенні запишуть усіх осіб, які станом на 00.00 годин 01 грудня 2019 року проживали в ньому, враховуючи й тих, що тимчасово мешкають. Із числа тих, що постійно мешкають, запишуть також тимчасово відсутніх”, — сказано у повідомленні.
У Держстаті розповіли, як взяти участь (тільки для мешканців на території проведення ППН-2019): 01–10 грудня (інтернет-раунд) — самостійно заповнити анкету (переписний лист) на спеціальному порталі в мережі інтернет (потрібно мати електронний підпис) або 14–23 грудня — надати відповіді переписувачу, який завітає до помешкання і заповнить анкету (переписний лист) на планшеті або 14–23 грудня — прийти до переписного відділу або інструкторської дільниці та надати відповіді на питання анкети (переписного листа) тимчасовому переписному персоналу.
Так, основним завданням пробного перепису є підготовка до ВПН-2020, а саме:
У Держстаті зазначили, що у ППН-2019 не ставить за мету визначити кількість населення на обраних територіях. А відбуватиметься він на підставі Закону України “Про Всеукраїнський перепис населення” (ст. 7), розпорядження Кабінету Міністрів України “Про проведення пробного перепису населення у 2019 році”, Принципах і Рекомендацій ООН щодо переписів населення та житлового фонду.
Нагадаємо, на перепис населення у 2020 році заклали понад 3 млрд грн.
Як повідомляв УНН, Кабмін України узгодив термін для проведення наступного перепису населення України. Таким чином, перепис має відбутись через рік — у листопаді-грудні наступного року.