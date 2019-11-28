У Держстаті розповіли, як відбуватиметься пробний перепис населення

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Державній службі статистики України розповіли як відбуватиметься пробний перепис населення, який проходитиме протягом з 1 по 26 грудня в Оболонському районі Києва та у Пісківській ОТГ Бородянського району Київської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Держстату.