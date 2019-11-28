В Госстате рассказали, как будет происходить пробная перепись населения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Государственной службе статистики Украины рассказали как будет происходить пробная перепись населения, который будет проходить в течение с 1 по 26 декабря в Оболонском районе Киева и в Писковской ОТГ Бородянского района Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб Госстата.
“Во время пробной переписи населения в каждом помещении запишут всех лиц, которые по состоянию на 00.00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая и тех, которые временно проживают. Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих”, — говорится в сообщении.
В Госстате рассказали, как принять участие (только для жителей на территории проведения ППН-2019): 01-10 декабря (интернет раунд) — самостоятельно заполнить анкету (переписной лист) на специальном портале в сети интернет (нужно иметь электронную подпись) или 14 −23 декабря — дать ответ писцу, который посетит ремонт и заполнит анкету (переписной лист) на планшете или 14-23 декабря — прийти к отделу переписи или инструкторскому участку и дать ответы на вопросы анкеты (переписного листа) временного переписного персонала.
Так, основной задачей пробной переписи является подготовка к ВПН-2020, а именно:
В Госстате отметили, ППН-2019 не ставит целью определить количество населения на избранных территориях. А будет происходить он на основании Закона Украины “О Всеукраинской переписи населения” (ст. 7), распоряжение Кабинета Министров Украины “О проведении пробной переписи населения в 2019 году”, Принципах и Рекомендациях ООН касательно переписей населения и жилищного фонда.
Напомним, на перепись населения в 2020 году заложили более 3 млрд грн.
Как сообщал УНН, Кабмин Украины согласовал срок для проведения следующей переписи населения Украины. Таким образом, перепись должна состояться через год — в ноябре-декабре следующего года.