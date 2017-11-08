Сегодня в Украине прохладно и без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня, 8 ноября в Украине температура воздуха в течение дня составит 4-9 градусов выше нуля. Ночью ожидается 0-6 градусов тепла. Антициклон приведет погоду без осадков в большинстве областей Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Сегодня по всей территории Украины ожидаются туманы.
В западных областях существенные осадки маловероятны. Ночью от 2 мороза до 4 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла.
В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем 4-9 градусов тепла.
В восточных областях пройдут незначительные доши. Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла.
В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 2-6 тепла, днем 7-10 градусов выше нуля.
В южной части дождей не ожидается. Температура воздуха ночью 4-8 градусов тепла, днем 8-12 градусов выше нуля.
Ветер в Украине юго-восточный, 5-12 метров в секунду.