Сегодня в Украине прохладно и без осадков

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня, 8 ноября в Украине температура воздуха в течение дня составит 4-9 градусов выше нуля. Ночью ожидается 0-6 градусов тепла. Антициклон приведет погоду без осадков в большинстве областей Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.