Сегодня в Украине преимущественно без осадков

“Переменчивая облачность. Без осадков, лишь на западе страны днем ​​местами небольшой дождь”, — говорится в сообщении.

Утром местами синоптики прогнозируют туман.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, со скоростью 3-8 м / с.

Температура установится на уровне 2-7 ° тепла, в Закарпатской, юге Одесской области и в Крыму — 8-11 °.