Сегодня в Украине преимущественно без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня на большей части территории Украины синоптики осадков не прогнозируют, лишь на западе страны местами ожидается небольшой дождь, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“Переменчивая облачность. Без осадков, лишь на западе страны днем местами небольшой дождь”, — говорится в сообщении.
Утром местами синоптики прогнозируют туман.
Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, со скоростью 3-8 м / с.
Температура установится на уровне 2-7 ° тепла, в Закарпатской, юге Одесской области и в Крыму — 8-11 °.