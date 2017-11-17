Сьогодні в Україні переважно без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні на більшості території України синоптики опадів не прогнозують, лише на заході країни місцями очікується невеликий дощ, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“Мінлива хмарність. Без опадів, лише на заході країни вдень місцями невеликий дощ”, — йдеться в повідомленні.
Вранці місцями синоптики прогнозують туман.
Вітер очікується переважно південно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 2-7° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму — 8-11°.