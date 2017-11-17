Сьогодні в Україні переважно без опадів

“Мінлива хмарність. Без опадів, лише на заході країни вдень місцями невеликий дощ”, — йдеться в повідомленні.

Вранці місцями синоптики прогнозують туман.

Вітер очікується переважно південно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 2-7° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму — 8-11°.