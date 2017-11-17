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Сьогодні в Україні переважно без опадів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні на більшості території України синоптики опадів не прогнозують, лише на заході країни місцями очікується невеликий дощ, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

“Мінлива хмарність. Без опадів, лише на заході країни вдень місцями невеликий дощ”, — йдеться в повідомленні.

Вранці місцями синоптики прогнозують туман.

Вітер очікується переважно південно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 2-7° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму — 8-11°.

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