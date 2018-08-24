Сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожароопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В большинстве регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"24-27 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности (26-27 августа кроме большинства районов Волынской, Львовской и Закарпатской областей)", - говорится в сообщении.
В частности в Киеве 24-25 августа ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности, а 26-27 августа - чрезвычайный (5 класса). А в пределах Киевской области на протяжении 24-26 августа в восточных, северных районах, также в районе Фастова, Мироновки, Борисполя сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Напомним, в Херсонской области вспыхнул сухостой и камыш на площади около 5 га.