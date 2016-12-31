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12 марта, 19:49 • 101019 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность

Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность

Киев • УНН

 • 7310 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня в Украине осадков не прогнозируют, будет преобладать переменная облачность, передает УНН со ссылкой на украинскии гидрометцентр.

"31 декабря, в последний день этого года, в Украине переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица ", - говорится в сообщении.

Ветер прогнозируют преимущественно западный, скоростью 5-10 м / с.

Температура днем ​​от 3 ° мороза до 2 ° тепла, в западных областях 0-5 ° тепла.

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