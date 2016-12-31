Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня в Украине осадков не прогнозируют, будет преобладать переменная облачность, передает УНН со ссылкой на украинскии гидрометцентр.
"31 декабря, в последний день этого года, в Украине переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица ", - говорится в сообщении.
Ветер прогнозируют преимущественно западный, скоростью 5-10 м / с.
Температура днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла, в западных областях 0-5 ° тепла.