Сегодня в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы

КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины удержится сильная жара. Температура воздуха в дневные часы составит 32-37 градусов выше нуля. Осадки маловероятны. На западе, в северной части и в Винницкой области ожидаются локальные дожди и грозы, температура воздуха составит +24 +29 градусов, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.