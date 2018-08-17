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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы

Киев • УНН

 • 10983 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины удержится сильная жара. Температура воздуха в дневные часы составит 32-37 градусов выше нуля. Осадки маловероятны. На западе, в северной части и в Винницкой области ожидаются локальные дожди и грозы, температура воздуха составит +24 +29 градусов, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы

В западных областях ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем ​​24-28 градусов тепла.

В северных областях - локальные грозовые дожди. Температура воздуха днем ​​25-29 градусов тепла.

В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем ​​30-36 градусов выше нуля.

В центральных областях ожидается сухая погода, лишь в Винницкой области - локальный дождь, гроза. Температура воздуха днем ​​30-36 градусов выше нуля, в Винницкой 24-29 градусов выше нуля.

На юге Украины осадков не предвидится. Температура воздуха днем ​​32-37 градусов выше нуля.

Украинские Национальные Новости

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