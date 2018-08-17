Сегодня в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня на юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины удержится сильная жара. Температура воздуха в дневные часы составит 32-37 градусов выше нуля. Осадки маловероятны. На западе, в северной части и в Винницкой области ожидаются локальные дожди и грозы, температура воздуха составит +24 +29 градусов, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В западных областях ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха днем 24-28 градусов тепла.
В северных областях - локальные грозовые дожди. Температура воздуха днем 25-29 градусов тепла.
В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем 30-36 градусов выше нуля.
В центральных областях ожидается сухая погода, лишь в Винницкой области - локальный дождь, гроза. Температура воздуха днем 30-36 градусов выше нуля, в Винницкой 24-29 градусов выше нуля.
На юге Украины осадков не предвидится. Температура воздуха днем 32-37 градусов выше нуля.