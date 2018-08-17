Сьогодні в Україні очікуються короткочасні дощі та грози
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні на півдні, сході та у більшості центральних областей України втримається сильна спека. Температура повітря у денні години становитиме 32-37 градусів вище нуля. Опади малоймовірні. На заході, у північній частині та на Вінниччині очікуються локальні дощі та грози, температура повітря становитиме +24+29 градусів, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У західних областях очікуються дощі та грози. Температура повітря вдень 24-28 градусів тепла.
У північних областях - локальні грозові дощі. Температура повітря вдень 25-29 градусів тепла.
У східних областях - без опадів. Температура повітря вдень 30-36 градусів вище нуля.
У центральних областях очікується суха погода, лише у Вінницькій області - локальний дощ, гроза. Температура повітря вдень 30-36 градусів вище нуля, на Вінниччині 24-29 градусів вище нуля.
На півдні України опадів не передбачається. Температура повітря вдень 32-37 градусів вище нуля.