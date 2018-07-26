Сегодня в Украине ожидается жаркая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Сегодня в Украине температура воздуха повысится и достигнет на юге и востоке +30 +33 градусов, на остальной территории 25-30 градусов выше нуля. В западной части и на севере пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков, лишь местами возможны локальные грозы дожди, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В западных областях пройдут дожди и грозы. Температура воздуха днем 25-29 градусов тепла.
В северных областях пройдут местами дожди с грозами. Температура воздуха днем 25-29 градусов тепла.
В восточных областях - без существенных осадков. Температура воздуха днем 28-33 градуса выше нуля.
В центральных областях ожидается локальные ливни и грозы. Температура воздуха днем 25-30 градусов выше нуля.
На юге Украины существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем 27-33 градусов выше нуля.