Сегодня в Украине ожидается жаркая погода

КИЕВ. 26 июля. УНН. Сегодня в Украине температура воздуха повысится и достигнет на юге и востоке +30 +33 градусов, на остальной территории 25-30 градусов выше нуля. В западной части и на севере пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков, лишь местами возможны локальные грозы дожди, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.