Сьогодні в Україні очікується спекотна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Сьогодні в Україні температура повітря підвищиться і досягне на півдні та сході +30+33 градусів, на решті території 25-30 градусів вище нуля. У західній частині та на півночі пройдуть короткочасні дощі, грози. На решті території без істотних опадів, лише місцями можливі локальні грози дощі, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У західних областях пройдуть зливи та грози. Температура повітря вдень 25-29 градусів тепла.
У північних областях пройдуть місцями дощі з грозами. Температура повітря вдень 25-29 градусів тепла.
У східних областях — без істотних опадів. Температура повітря вдень 28-33 градуси вище нуля.
У центральних областях очікується локальні зливи та грози. Температура повітря вдень 25-30 градусів вище нуля.
На півдні України суттєвих опадів не очікується. Температура повітря вдень 27-33 градусів вище нуля.