Сьогодні в Україні очікується спекотна погода

КИЇВ. 26 липня. УНН. Сьогодні в Україні температура повітря підвищиться і досягне на півдні та сході +30+33 градусів, на решті території 25-30 градусів вище нуля. У західній частині та на півночі пройдуть короткочасні дощі, грози. На решті території без істотних опадів, лише місцями можливі локальні грози дощі, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.