Сегодня в Украине до 25 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине сегодня ожидаются дожди, температура воздуха днем местами будет достигать 25 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"4 октября ночью в северных, большинстве западных и центральных, Одесской и Николаевской областях, днем в Украине, кроме запада, Приазовья и Крыма, дожди, в центральных и южных областях местами с грозой", - сообщили синоптики.
Ветер южный с переходом на западе и севере страны на северо-западный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных, большинстве центральных областей местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12°, на юге страны до 16°, в западных областях 2-7° тепла; днем 10-15°, в Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях до 19°; на остальной территории 20-25°; в Карпатах в течение суток 1-6° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз на октябрь.