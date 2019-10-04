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Сегодня в Украине до 25 градусов тепла

Киев • УНН

 • 12665 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине сегодня ожидаются дожди, температура воздуха днем местами будет достигать 25 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Сегодня в Украине до 25 градусов тепла

"4 октября ночью в северных, большинстве западных и центральных, Одесской и Николаевской областях, днем в Украине, кроме запада, Приазовья и Крыма, дожди, в центральных и южных областях местами с грозой", - сообщили синоптики.

Ветер южный с переходом на западе и севере страны на северо-западный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных, большинстве центральных областей местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, на юге страны до 16°, в западных областях 2-7° тепла; днем 10-15°, в Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях до 19°; на остальной территории 20-25°; в Карпатах в течение суток 1-6° тепла.

Напомним, синоптики дали прогноз на октябрь.

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