Сьогодні в Україні до 25 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. В Україні сьогодні очікуються дощі, температура повітря вдень подекуди сягатиме 25 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"4 жовтня вночі у північних, більшості західних і центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень в Україні, крім заходу, Приазов'я та Криму, дощі, у центральних та південних областях подекуди з грозою", - повідомили синоптики.
Вітер південний з переходом на заході та півночі країни на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південних, східних, більшості центральних областей місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 7-12°, на півдні країни до 16°, у західних областях 2-7° тепла; вдень 10-15°, у Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях до 19°; на решті території 20-25°; у Карпатах протягом доби 1-6° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на жовтень.