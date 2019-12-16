Сегодня в Украине до 13 градусов тепла

"16 декабря в Украине без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь", - сообщили синоптики.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10° тепла, в южной части и на Прикарпатье до 13°.

По Киеву 16 декабря также без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.