Сьогодні в Україні до 13 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Україні у понеділок, 16 грудня, утримається плюсова температура, очікується погода переважно без опадів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"16 грудня в Україні без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ", - повідомили синоптики.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 13°.
По Києву 16 грудня також без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.
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