Сегодня в Украине День памяти погибших правоохранителей

Погибшие за годы независимости

За годы независимости и до начала полномасштабной российской агрессии в Украине при исполнении служебных обязанностей’погиб 1671 сотрудник органов внутренних дел.

С 2015 года погибли 44 полицейских, из них 5 — в зоне проведения АТО/ООС.

Жертвы среди правоохранителей за время войны

Точное количество правоохранителей, погибших с начала полномасштабного вторжения, пока не называют. По разным оценкам, непосредственно в зоне боевых действий, во время проведения стабилизационных мероприятий, спасательных операций и т.д. погибли около 100 правоохранителей.

Наибольшей одномоментной потерей считается гибель 23 бойцов сводного штурмового полка Нацполиции Украины “Сафари”.

В ночь с 21 на 22 мая 2022 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области. Среди погибших правоохранителей были 19 спецназовцев подразделения “КОРД” (бойцы из Винницкой, Черкасской, Ровенской и Закарпатской областей) и четверо представителей патрульной службы полиции особого назначения (из Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областей).

Ужасной трагедией стала авиакатастрофа в Броварах 18 января этого года, в которой погибло руководство МВД во главе с министром Денисом Монастырским.

В разбившемся вертолете погибшие летели на Восток поддержать бойцов подразделений МВД.

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