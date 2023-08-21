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Сьогодні в Україні День пам’яті загиблих правоохоронців

Сьогодні в Україні День пам’яті загиблих правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сьогодні в Україні вшановують пам’ять правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов’язків. Подія була запроваджена у 1996 році, пише УНН.

Загиблі за роки незалежності

За роки незалежності і до початку повномасштабної російської агресії в Україні під час виконання службових обов’язків загинув 1671 співробітник органів внутрішніх справ.

З 2015 року загинули 44 поліцейських, з них 5 — у зоні проведення АТО/ООС.

Жертиви серед првоохоронців за час війни

Точну кількість правоохоронців, які загинули з початку повномасштабного вторгнення, наразі не називають. За різними оцінками, безпосередньо у зоні бойових дій, під час проведення стабілізаційних заходів, рятувальних операцій, тощо загинули близько 100 правоохоронців.

Найбільшою одномоментною втратою вважається загибель 23 бійців зведеного штурмового полку Нацполіції України “Сафарі”.

У ніч з 21 на 22 травня 2022 року російські окупанти нанесли ракетний удар по Запорізькій області. Серед загиблих правоохоронців були 19 спецпризначенців підрозділу “КОРД” (бійці з Вінницької, Черкаської, Рівненської та Закарпатської областей) та четверо представників патрульної служби поліції особливого призначення (з Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей).

Жахливою трагедією стала авіакатастрофа у Броварах 18 січня цього року, у якій загинуло керівництво МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським.

У вертольоті, який розбився, загиблі летіли на Схід підтримати бійців підрозділів МВС.

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