Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями

“22 апреля в Украине будет господствовать облачная погода с прояснениями. В южных и восточных областях ночью и утром дождь с мокрым снегом, в западных и северных областях утром и днем ​​небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер будет преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м / с, в южной части и западных областях — местами порывы 15-20 м / с.

Температура днем ​​9-14 ° тепла, на высокогорье Карпат — 2-7 ° тепла.