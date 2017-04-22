Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями

“22 квітня в Україні пануватиме хмарна погода з проясненнями. У південних та східних областях вночі і вранці дощ з мокрим снігом, у західних та північних областях вранці і вдень невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вітер буде переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с, у південній частині та західних областях — місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень становитиме 9-14° тепла, на високогір’ї Карпат — 2-7° тепла.