Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями

"23 марта в западных и северных областях будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди", - говорится в сообщении.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с.

Дневная температура составит 9-14 °, на Закарпатье - 16-21 °.

На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков; ветер юго-западный, 5-10 м / с; температура днем ​​12-17 ° тепла.