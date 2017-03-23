Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня, марта, в западных и северных областях будет облачно с прояснениями, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"23 марта в западных и северных областях будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные дожди", - говорится в сообщении.
Ветер будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с.
Дневная температура составит 9-14 °, на Закарпатье - 16-21 °.
На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков; ветер юго-западный, 5-10 м / с; температура днем 12-17 ° тепла.