Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні, березня, у західних та північних областях буде хмарно з проясненнями, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“23 березня у західних та північних областях буде хмарно з проясненнями, невеликі, місцями помірні дощі”, — йдеться в повідомленні.
Вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Денна температура становитиме 9-14°, на Закарпатті — 16-21°.
На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів; вітер південно-західний, 5-10 м/с; температура вдень 12-17° тепла.