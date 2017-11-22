Сегодня в Украине 5 градусов мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня, 22 ноября, в Украине ночная температура воздуха ожидается в пределах 0-5 градусов мороза, на юге до 3 градусов тепла, в течение дня она составит 0-5 градусов выше нуля. В большинстве областей существенные осадки маловероятны, лишь на западе, в восточных областях и на северо-востоке вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Украине местами предусматриваются туманы.
В западных областях - местами мокрый снег. Ночью 0-5 мороза, днем 0-5 тепла, на Закарпатье до 8 градусов тепла.
В северных областях - без существенных осадков, в Сумской области - небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 1-4 градуса тепла.
В восточных областях - мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем 1-4 градуса тепла.
В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем 2-6 градусов выше нуля.
На юге Украины - без существенных осадков. Температура воздуха ночью около нуля, днем 2-8 градусов выше нуля.
Ветер в Украине северо-западный, 5-10 метров в секунду.