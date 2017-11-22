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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 35057 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 56135 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 64539 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 68150 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 58086 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97290 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100597 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Сегодня в Украине 5 градусов мороза

Сегодня в Украине 5 градусов мороза

Киев  •  УНН

 • 11137 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня, 22 ноября, в Украине ночная температура воздуха ожидается в пределах 0-5 градусов мороза, на юге до 3 градусов тепла, в течение дня она составит 0-5 градусов выше нуля. В большинстве областей существенные осадки маловероятны, лишь на западе, в восточных областях и на северо-востоке вероятны осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине местами предусматриваются туманы.

В западных областях - местами мокрый снег. Ночью 0-5 мороза, днем ​​0-5 тепла, на Закарпатье до 8 градусов тепла.

В северных областях - без существенных осадков, в Сумской области - небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем ​​1-4 градуса тепла.

В восточных областях - мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем ​​1-4 градуса тепла.

В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем ​​2-6 градусов выше нуля.

На юге Украины - без существенных осадков. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​2-8 градусов выше нуля.

Ветер в Украине северо-западный, 5-10 метров в секунду.

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