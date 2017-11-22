Сегодня в Украине 5 градусов мороза

В Украине местами предусматриваются туманы.

В западных областях - местами мокрый снег. Ночью 0-5 мороза, днем ​​0-5 тепла, на Закарпатье до 8 градусов тепла.

В северных областях - без существенных осадков, в Сумской области - небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем ​​1-4 градуса тепла.

В восточных областях - мокрый снег. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем ​​1-4 градуса тепла.

В центральной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем ​​2-6 градусов выше нуля.

На юге Украины - без существенных осадков. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​2-8 градусов выше нуля.

Ветер в Украине северо-западный, 5-10 метров в секунду.