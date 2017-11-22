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Сьогодні в Україні 5 градусів морозу

Сьогодні в Україні 5 градусів морозу

Київ • УНН

 • 11141 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні, 22 листопада, в Україні нічна температура повітря очікується в межах 0-5 градусів морозу, на півдні до 3 градусів тепла, протягом дня вона становитиме 0-5 градусів вище нуля. У більшості областей суттєві опади малоймовірні, лише на заході, у східних областях та на північному сході ймовірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

В Україні місцями передбачаються тумани.

У західних областях - місцями мокрий сніг. Вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 тепла, на Закарпатті до 8 градусів тепла.

У північних областях - без істотних опадів, у Сумській області - невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 1-4 градуси тепла.

У східних областях - мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 1-4 градуси тепла.

У центральній частині - без істотних опадів. Температура повітря вночі від 4 морозу до 1 тепла, вдень 2-6 градусів вище нуля.

На півдні України - без істотних опадів. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 2-8 градусів вище нуля.

Вітер в Україні північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

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