Сегодня в столице холодно, но без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Сегодня в столице Украины установится холодная погода. Осадков синоптики не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“В столице сохраняется холодная без осадков погода”, — говорится в сообщении.
Температура днем 7-9 ° тепла.
Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 7-12 м / с.
Как сообщал УНН, сегодня в южных, восточных, центральных областях ожидаются сложные погодные условия : мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега.