Сегодня в столице холодно, но без осадков

“В столице сохраняется холодная без осадков погода”, — говорится в сообщении.

Температура днем ​​7-9 ° тепла.

Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 7-12 м / с.

Как сообщал УНН, сегодня в южных, восточных, центральных областях ожидаются сложные погодные условия : мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега.