Сьогодні в столиці холодно, але без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Сьогодні в столиці України встановиться холодна погода. Опадів синоптики не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“У столиці зберігається холодна без опадів погода”, — йдеться в повідомленні.
Температура вдень становитиме 7-9° тепла.
Вітер очікується північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Як повідомляв УНН, сьогодні у південних, східних, центральних областях очікуються складні погодні умови: мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу.