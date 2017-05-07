Сегодня в столице без осадков

“В столице без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура становится на уровне 25-27 ° тепла.

Как сообщал УНН, сегодня в западных, Винницкой и местами в северных областях ожидаются дожди, местами грозы, на остальной территории осадков синоптики не прогнозируют .