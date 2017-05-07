Сегодня в столице без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня в столице Украины установится теплая погода. Осадков синоптики не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“В столице без осадков”, — говорится в сообщении.
Ветер ожидается юго-западный, со скоростью 5-10 м / с.
Температура становится на уровне 25-27 ° тепла.
Как сообщал УНН, сегодня в западных, Винницкой и местами в северных областях ожидаются дожди, местами грозы, на остальной территории осадков синоптики не прогнозируют .