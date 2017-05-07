Сьогодні в столиці без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Сьогодні в столиці України встановиться тепла погода. Опадів синоптики не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“В столиці без опадів”, — йдеться в повідомленні.
Вітер очікується південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень становиться на рівні 25-27° тепла.
Як повідомляв УНН, сьогодні в західних, Вінницькій та місцями в північних областях очікуються дощі, місцями грози, на решті території опадів синоптики не прогнозують.