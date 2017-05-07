Сьогодні в столиці без опадів

“В столиці без опадів”, — йдеться в повідомленні.

Вітер очікується південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень становиться на рівні 25-27° тепла.

Як повідомляв УНН, сьогодні в західних, Вінницькій та місцями в північних областях очікуються дощі, місцями грози, на решті території опадів синоптики не прогнозують.