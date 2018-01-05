Сегодня в работу некоторых ночных троллейбусов внесены изменения - КГГА

"В ночь на 6 января, с 1:20 до 5:05, вносятся изменения в работу ночных троллейбусных маршрутов № 92н и № 93Н в связи с выполнением тросовых работ контактной сети на троллейбусной линии на пересечении пр. Победы и ул. Д.Щербаковского ", - говорится в сообщении.

Так, на указанный период движение троллейбусов маршрута № 92н организовано по трассе:

- железнодорожный вокзал "Южный" - ул. Победы - ул. Довженко - ул. Е.Телиги - ул. Мельникова - ул. Оранжерейная - ул. Дорогожицкая - ул. Вавиловых - ул. А.Щусева - ул.Стеценко - Интернациональная площадь - ул. Гречка - ул. В.Порика - ул. Свободы ";

- с проспекта Свободы: ул. В.Порика - ул. Гречка - Интернациональная площадь - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Мельникова - ул. В.Черновола - просп. Воздухофлотский - железнодорожный вокзал "Южный".

Маршрут № 93Н с 1:20 закрывается.

Также вносятся изменения в работу трамваев маршрутов № 14 и № 18. В частности, 7 и 8 января указанные трамваи будут курсировать с интервалом движения 30 мин. в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе на углу улиц Глыбочицкой и Татарского.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 января работу наземного транспорта и метрополитена Киева будет продлен на 3:00.