Сьогодні в роботу деяких нічних тролейбусів внесуть зміни – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У ніч на 6 січня в роботу деяких нічних тролейбусів будуть внесені зміни. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на КП "Київпастранс", передає УНН.
"У ніч проти 6 січня, з 1:20 до 5:05, вносяться зміни в роботу нічних тролейбусних маршрутів № 92Н і № 93Н у зв’язку з виконанням тросових робіт контактної мережі на тролейбусній лінії на перетині просп. Перемоги та вул. Д. Щербаківського", - йдеться в повідомленні.
Так, на вказаний період рух тролейбусів маршруту № 92Н організовано за трасою:
- залізничний вокзал "Південний" – просп. Перемоги – вул. Довженка – вул. О. Теліги – вул. Мельникова – вул. Оранжерейна – вул. Дорогожицька – вул. Вавілових – вул. А. Щусєва – вул. Стеценка – Інтернаціональна площа – вул. Гречка – вул. В. Порика – просп. Свободи";
- із проспекту Свободи: вул. В. Порика – вул. Гречка – Інтернаціональна площа – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Мельникова – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський – залізничний вокзал "Південний".
Маршрут № 93Н із 1:20 закривається.
Також вносяться зміни в роботу трамваїв маршрутів № 14 і № 18. Зокрема, 7 та 8 січня зазначені трамваї курсуватимуть із інтервалом руху 30 хв. у зв’язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційному колекторі на розі вулиць Глибочицької і Татарської.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у ніч з 6 на 7 січня роботу наземного транспорту та метрополітену Києва буде подовжено на 3 години.