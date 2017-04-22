Сегодня в Киеве облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сегодня в Киеве, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“В столице будет облачно с прояснениями”, — говорится в сообщении.
Утром и днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 м / с.
Температура днем 9-11 °.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине установится облачная погода с прояснениями , местами синоптики прогнозируют дождь.