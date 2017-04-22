Сегодня в Киеве облачно с прояснениями

“В столице будет облачно с прояснениями”, — говорится в сообщении.

Утром и днем ​​синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 м / с.

Температура днем ​​9-11 °.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине установится облачная погода с прояснениями , местами синоптики прогнозируют дождь.