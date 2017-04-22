Сьогодні в Києві буде хмарно з проясненнями

“В столиці буде хмарно з проясненнями”, — йдеться в повідомленні.

Вранці та вдень синоптики прогнозують невеликий дощ.

Вітер очікується південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень становитиме 9-11°.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні встановиться хмарна погода з проясненнями, місцями синоптики прогнозують дощ.