Сьогодні в Києві буде хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Сьогодні в Києві, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“В столиці буде хмарно з проясненнями”, — йдеться в повідомленні.
Вранці та вдень синоптики прогнозують невеликий дощ.
Вітер очікується південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень становитиме 9-11°.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні встановиться хмарна погода з проясненнями, місцями синоптики прогнозують дощ.