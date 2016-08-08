Сегодня в некоторых регионах Украины - кратковременный дождь

КИЕВ. 8 августа. УНН. В понедельник, 8 августа, в Украине без осадков, лишь в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ночью местами кратковременный дождь, гроза, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.