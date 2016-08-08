Сегодня в некоторых регионах Украины - кратковременный дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В понедельник, 8 августа, в Украине без осадков, лишь в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях ночью местами кратковременный дождь, гроза, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.
Температура ночью 15-20 °, на побережье морей до 24 °, в западных, северных и Винницкой области 9-14 °; днем 23-28 °, в южной части, восточных и Днепропетровской областях 29-34 °.