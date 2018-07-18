Сегодня правительство обсудит вопрос о пробной переписи населения

В частности, правительство планирует утвердить распоряжение "О проведении пробной переписи населения".

Кроме того, министры собираются утвердить Правила предоставления доступа к инфраструктуре объекта электроэнергетики, Правила предоставления доступа к инфраструктуре объекта транспорта, Правила предоставления доступа инфраструктуры домовой распределительной сети, а также Правила предоставления доступа к инфраструктуре объекта строительства.

Сегодня чиновники должны внести изменения в Порядок ведения Государственного земельного кадастра и принять решение об осуществлении досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Кроме этого, утвердить план мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи.

Напомним, Кабинет министров Украины создал Межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения.