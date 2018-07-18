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Сьогодні уряд обговорить питання щодо пробного перепису населення

Сьогодні уряд обговорить питання щодо пробного перепису населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Сьогодні Кабінет міністрів планує затвердити розпорядження щодо проведення пробного перепису населення. Відповідний пункт міститься у порядку денному засідання, яке відбудеться 18 липня, передає УНН.

Зокрема, уряд планує затвердити розпорядження “Про проведення пробного перепису населення”.

Крім того, міністри збираються затвердити Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта електроенергетики, Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта транспорту, Правила надання доступу інфраструктури будинкової розподільної мережі, а також Правила надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва.

Сьогодні урядовці мають внести зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру та ухвалити рішення про здійснення дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Крім цього, затвердити план заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України створив Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення.

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