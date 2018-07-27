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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34574 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100538 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122674 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130309 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168293 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153046 просмотра

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Сегодня украинцев ждет самая длинная "кровавая" Луна в нынешнем столетии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Сегодня, 27 июля, украинцы смогут наблюдать необычайно долгое лунное затмение, во время которого Луна приобретет "кровавый" оттенок. Об этом сообщает издание УНН со EarthSky.

Астрономы ожидают, что полное лунное затмение продлится 1 час 43 минуты, а частичное затмение будет продолжаться 3 часа и 55 минут. Таким образом, оно должно стать самым продолжительным лунным затмением в 21-м веке.

В Украине затмение начнется вечером 27 июля, примерно в 21:24 по киевскому времени, когда полутень Земли коснется Луны. В полную фазу затмение войдет в 22:30 - в это время Луна станет полностью красной. Своего апогея затмение достигнет в 23:22.

Кроме украинцев затмение смогут увидеть жители Восточного полушария, в Южной Америке и Новой Зеландии его можно будет наблюдать лишь частично, а Северная Америка вообще пропустит "кровавую" Луну.

Напомним, 31 января в небе по всему миру можно было наблюдать уникальное тройное астрономическое явление - суперлуние, "голубую Луну" и "кровавую Луну".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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