Сьогодні українців чекає найдовший "кривавий" Місяць у нинішньому столітті

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Сьогодні, 27 липня, українці зможуть спостерігати надзвичайно довге місячне затемнення, під час якого Місяць отримає "кривавий" відтінок. Про це повідомляє видання УНН з EarthSky.

Астрономи очікують, що повне місячне затемнення триватиме 1 годину 43 хвилини, а часткове затемнення триватиме 3 години і 55 хвилин. Таким чином, воно повинно стати найтривалішим місячним затемненням в 21-му столітті.

В Україні затемнення почнеться ввечері 27 липня, приблизно о 21:24 за київським часом, коли півтінь Землі торкнеться Місяця. У повну фазу затемнення увійде о 22:30 - у цей час Місяць стане повністю червоним. Свого апогею затемнення досягне о 23:22.

Крім українців затемнення зможуть побачити жителі Східної півкулі, в Південній Америці та Новій Зеландії його можна буде спостерігати лише частково, а Північна Америка взагалі пропустить "кривавий" Місяць.

Нагадаємо, 31 січня у небі по всьому світу можна було спостерігати унікальне потрійне астрономічне явище - супермісяць, "блакитний Місяць" і "кривавий Місяць".

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