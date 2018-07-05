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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 86838 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133637 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Сегодня в Европарламенте будут голосовать за изменения в правила пересечения границ ЕС

Киев  •  УНН

 • 10302 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня, 5 июля, европарламентарии будут голосовать за новые правила пересечения границ ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Евросоюз меняет систему контроля на своих границах: граждане "безвизовых стран" для поездки в ЕС будут обязаны проходить платную "авторизацию" - передавать в ЕС свои данные, используя Европейскую систему авторизации и информации о путешествия (ETIAS).

По проекту, обработка заявки на авторизацию будет стоить 7 евро, разрешение на въезд будет действовать три года (не нужно подавать заявку и платить сбор перед каждой поездкой). Авторизация будет бесплатной для людей в возрасте до 18 лет и старше 70 лет.

В заявке, среди прочего, будут вопросы по уголовным делам в прошлом или относительно посещения заявителями зон конфликтов.

Систему планируют запустить с 2021, да и то лишь частично, только в аэропортах и ​​морских портах. Причем в первые годы ее работы можно будет въезжать в ЕС без авторизации - автомобилем, автобусом или поездом.

В 2024 году обязательная регистрация заработает для украинцев, которые едут "землей" и другими видами транспорта.

Как сообщал УНН, за год работы безвизового режима со странами ЕС в Украине было оформлено более 5 млн биометрических паспортов. Об этом сказал во время пресс-конференции "Годовщина безвизовых: статистика, тенденции, стратегия" Председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

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