Сегодня в Европарламенте будут голосовать за изменения в правила пересечения границ ЕС

Евросоюз меняет систему контроля на своих границах: граждане "безвизовых стран" для поездки в ЕС будут обязаны проходить платную "авторизацию" - передавать в ЕС свои данные, используя Европейскую систему авторизации и информации о путешествия (ETIAS).



По проекту, обработка заявки на авторизацию будет стоить 7 евро, разрешение на въезд будет действовать три года (не нужно подавать заявку и платить сбор перед каждой поездкой). Авторизация будет бесплатной для людей в возрасте до 18 лет и старше 70 лет.



В заявке, среди прочего, будут вопросы по уголовным делам в прошлом или относительно посещения заявителями зон конфликтов.



Систему планируют запустить с 2021, да и то лишь частично, только в аэропортах и ​​морских портах. Причем в первые годы ее работы можно будет въезжать в ЕС без авторизации - автомобилем, автобусом или поездом.



В 2024 году обязательная регистрация заработает для украинцев, которые едут "землей" и другими видами транспорта.



Как сообщал УНН, за год работы безвизового режима со странами ЕС в Украине было оформлено более 5 млн биометрических паспортов. Об этом сказал во время пресс-конференции "Годовщина безвизовых: статистика, тенденции, стратегия" Председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.



