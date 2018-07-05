Сьогодні у Європарламенті будуть голосувати за зміни у правила перетину кордонів ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Сьогодні, 5 липня, європарламентарі будуть голосувати за нові правила перетину кордонів ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу парламенту.
Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах: громадяни "безвізових країн" для поїздки до ЄС будуть зобов’язані проходити платну "авторизацію" – передавати до ЄС свої дані, використовуючи Європейську систему авторизації та інформації щодо подорожі (ETIAS).
За проектом, обробка заявки на авторизацію коштуватиме 7 євро, дозвіл на в’їзд діятиме три роки (не потрібно подавати заявку та платити збір перед кожною поїздкою). Авторизація буде безкоштовною для людей віком до 18 років та старшими 70 років.
У заявці, серед іншого, будуть запитання щодо кримінальних справ у минулому або відвідування заявниками зон конфлікту.
Систему планують запустити з 2021 року, та й то лише частково, тільки в аеропортах та морських портах. Причому в перші роки її роботи можна буде в’їжджати до ЄС без авторизації – автомобілем, автобусом або потягом.
У 2024 році обов’язкова реєстрація запрацює для українців, які їдуть "по землі" та іншими видами транспорту.
Як повідомляв УНН, за рік роботи безвізового режиму з країнами ЄС в Україні було оформлено більше ніж 5 мільйонів біометричних паспортів. Про це сказав під час прес-конференції "Річниця безвізу: статистика, тенденції, стратегія" Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.