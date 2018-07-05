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Сьогодні у Європарламенті будуть голосувати за зміни у правила перетину кордонів ЄС

Сьогодні у Європарламенті будуть голосувати за зміни у правила перетину кордонів ЄС

Київ • УНН

 • 10302 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Сьогодні, 5 липня, європарламентарі будуть голосувати за нові правила перетину кордонів ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу парламенту.

Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах: громадяни "безвізових країн" для поїздки до ЄС будуть зобов’язані проходити платну "авторизацію" – передавати до ЄС свої дані, використовуючи Європейську систему авторизації та інформації щодо подорожі (ETIAS).

За проектом, обробка заявки на авторизацію коштуватиме 7 євро, дозвіл на в’їзд діятиме три роки (не потрібно подавати заявку та платити збір перед кожною поїздкою). Авторизація буде безкоштовною для людей віком до 18 років та старшими 70 років.

У заявці, серед іншого, будуть запитання щодо кримінальних справ у минулому або відвідування заявниками зон конфлікту.

Систему планують запустити з 2021 року, та й то лише частково, тільки в аеропортах та морських портах. Причому в перші роки її роботи можна буде в’їжджати до ЄС без авторизації – автомобілем, автобусом або потягом.

У 2024 році обов’язкова реєстрація запрацює для українців, які їдуть "по землі" та іншими видами транспорту.

Як повідомляв УНН, за рік роботи безвізового режиму з країнами ЄС в Україні було оформлено більше ніж 5 мільйонів біометричних паспортів. Про це сказав під час прес-конференції "Річниця безвізу: статистика, тенденції, стратегія" Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.

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