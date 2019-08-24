Сегодня в столице до 27 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Киеве в субботу, 24 августа, ожидается погода без осадков, воздух днем прогреется до 27 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.
Как сообщал УНН, в центре Киева идут последние приготовления к празднованию Дня Независимости Украины.
Google посвятил doodle Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня, 24 августа.