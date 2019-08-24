Сегодня в столице до 27 градусов тепла

Так, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

Как сообщал УНН, в центре Киева идут последние приготовления к празднованию Дня Независимости Украины.

Google посвятил doodle Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня, 24 августа.