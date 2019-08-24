Сьогодні у столиці до 27 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Києві в суботу, 24 серпня, очікується погода без опадів, повітря вдень прогріється до 27 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, у столиці очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва тривають останні приготування до святкування Дня Незалежності України.
Google присвятив doodle Дню Незалежності України, який святкується сьогодні, 24 серпня.