Сегодня в Минске состоится встреча советников президентов стран "нормандской четверки"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сегодня, 9 декабря, в Минске состоится встреча советников президентов стран "нормандской четверки" Об этом БЕЛТА начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает УНН.
"Мы подтверждаем, что такая встреча готовится. Она пройдет в закрытом для прессы режиме", - сказал Дмитрий Мирочник.
Ранее эту встречу анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, одной из главных тем переговоров станет обмен пленными между Киевом и "ЛДНР".
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи на полях 24-го заседания совета министров ОБСЕ со своим коллегой из РФ Сергеем Лавровым заявил о прогрессе в переговорах по обмену политзаключенных.