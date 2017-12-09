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Сьогодні у Мінську відбудеться зустріч радників президентів країн "нормандської четвірки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні, 9 грудня, у Мінську відбудеться зустріч радників президентів країн "нормандської четвірки" Про це БЕЛТА начальник управління інформації - прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мірончік, передає УНН

"Ми підтверджуємо, що така зустріч готується. Вона відбудеться в закритому для преси режимі", - сказав Дмитро Мирочник.

Раніше цю зустріч анонсував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, однією з головних тем переговорів стане обмін полоненими між Києвом і самопроголошеними "ЛДНР".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін після зустрічі на полях 24-го засідання ради міністрів ОБСЄ зі своїм колегою з РФ Сергієм Лавровим заявив про прогрес у перемовах щодо обміну політв’язнів.

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