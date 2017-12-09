Сьогодні у Мінську відбудеться зустріч радників президентів країн "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Сьогодні, 9 грудня, у Мінську відбудеться зустріч радників президентів країн "нормандської четвірки" Про це БЕЛТА начальник управління інформації - прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мірончік, передає УНН.
"Ми підтверджуємо, що така зустріч готується. Вона відбудеться в закритому для преси режимі", - сказав Дмитро Мирочник.
Раніше цю зустріч анонсував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
За його словами, однією з головних тем переговорів стане обмін полоненими між Києвом і самопроголошеними "ЛДНР".
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін після зустрічі на полях 24-го засідання ради міністрів ОБСЄ зі своїм колегою з РФ Сергієм Лавровим заявив про прогрес у перемовах щодо обміну політв’язнів.