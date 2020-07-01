Сегодня в Киеве восстанавливается кольцевое движение городской электрички
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. С 1 июля в Киеве восстанавливается кольцевое движение городской электрички. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевпастранс.
Курсирование электропоездов будет происходить по следующей схеме:
в утренние часы "пик" - в основном в направлении Е1 (Дарница - Почайна - Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница)
в вечернее время "пик" - в направлении Е2 (Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка - Почайна - Дарница)
в выходные курсирование будет происходить в обоих направлениях по расписанию движения. Обслуживаться будут все ранее задействованные станции и остановки.
Напомним, в Киеве 8 июня частично восстановили движение городских электричек.