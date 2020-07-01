Сьогодні у Києві відновлюється кільцевий рух міської електрички
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. З 1 липня у Києві відновлюється кільцевий рух міської електрички. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київпастранс.
Курсування електропоїздів відбуватиметься за наступною схемою:
у ранковий час “пік” – переважно у напрямку Е1 (Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський – Дарниця);
у вечірній час “пік” – у напрямку Е2 (Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця);
у вихідні курсування відбуватиметься в обох напрямках згідно розкладу руху. Обслуговуватимуться всі раніше задіяні станції і зупинки.
Нагадаємо, у Києві 8 червня частково відновили рух міських електричок.