Сьогодні у Києві відновлюється кільцевий рух міської електрички

Курсування електропоїздів відбуватиметься за наступною схемою:

у ранковий час “пік” – переважно у напрямку Е1 (Дарниця - Почайна - Борщагівка - Київ-Пасажирський – Дарниця);

у вечірній час “пік” – у напрямку Е2 (Дарниця - Київ-Пасажирський - Борщагівка - Почайна - Дарниця);

у вихідні курсування відбуватиметься в обох напрямках згідно розкладу руху. Обслуговуватимуться всі раніше задіяні станції і зупинки.

Нагадаємо, у Києві 8 червня частково відновили рух міських електричок.