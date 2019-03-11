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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 2713 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 112958 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 117224 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119854 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 120188 просмотра

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7 марта, 08:52 • 150722 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116783 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141189 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145123 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Сегодня в Киеве дождь и сильный ветер

Сегодня в Киеве дождь и сильный ветер

Киев  •  УНН

 • 11548 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня в Киеве дождь, порывы ветра 7-12 м / с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.

В столице в понедельник облачно с прояснениями, 7-9 градусов тепла, порывы ветра - 7-12 м/с. Ветер юго-западный. Относительная влажность воздуха 80%.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвал жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра.

Киевлянам посоветовали плотно закрыть окна, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а в случае сильного ветра - спрятаться в ближайшем здании.

Также в КГГА посоветовали не парковать автомобили вблизи высоких деревьев.

Напомним, в начале марта в Киеве началась метеорологическая весна, которая в этом году пришла на неделю раньше климатической нормы.

Украинские Национальные Новости

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