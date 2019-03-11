Сегодня в Киеве дождь и сильный ветер
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня в Киеве дождь, порывы ветра 7-12 м / с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
В столице в понедельник облачно с прояснениями, 7-9 градусов тепла, порывы ветра - 7-12 м/с. Ветер юго-западный. Относительная влажность воздуха 80%.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призвал жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра.
Киевлянам посоветовали плотно закрыть окна, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, а в случае сильного ветра - спрятаться в ближайшем здании.
Также в КГГА посоветовали не парковать автомобили вблизи высоких деревьев.
Напомним, в начале марта в Киеве началась метеорологическая весна, которая в этом году пришла на неделю раньше климатической нормы.