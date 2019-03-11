Сьогодні у Києві дощ та сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні у Києві дощ, пориви вітру 7-12 м/с. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
У столиці у понеділок хмарно з проясненнями, 7-9 градусів тепла, пориви вітру 7-12 м/с. Вітер південно-західний. Відносна вологість повітря 80%.
Управління з питань цивільного захисту КМДА закликало мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру.
Киянам порадили щільно закрити вікна, а на вулиці триматися далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, а в разі сильного вітру - сховатися в найближчому приміщенні.
Також в КМДА порадили не паркувати автомобілі поблизу високих дерев.
Нагадаємо, на початку березня у Києві розпочалася метеорологічна весна, яка цього року прийшла на тиждень раніше кліматичної норми.