Сегодня в Ивано-Франковской области жители могут слышать взрывы: причина
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что сегодня, 15 ноября, украинские военные будут проводить учения, передает УНН.
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"К вниманию жителей области. Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения. Следите за сигналами воздушной тревоги и обязательно направляйтесь в укрытие. Работаем!", - отметила она.
Напомним
Жителей Ивано-Франковской области призвали экономить электроэнергию.