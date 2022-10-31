Жителів Івано-Франківської області закликали економити електроенергію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Через удари російських військ по об'єктах критичної інфраструктури в інших областях, голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук закликала жителів і далі заощаджувати електроенергію. Про це вона написала в Telegram, зазначивши, що на Прикарпатті все спокійно, передає УНН.
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"Ранок понеділка розпочався з чергового масового ракетного обстрілу нашої країни. Дякуючи Богу, Збройним силам України в нашій області все спокійно", - написала Онищук.
Вона зазначила, що ворог вдарив по об'єктах критичної інфраструктури в інших областях.
"Тому по всій країні вводяться екстрені вимкнення електроенергії. Прошу поставитися з розумінням і надалі заощаджувати електроенергію", - закликала Онищук.
Нагадаємо
Вранці 31 жовтня російські війська здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад півсотні.
По Україні вводять екстрені відключення електроенергії.