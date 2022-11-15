Сьогодні у Івано-Франківській області жителі можуть чути вибухи: причина
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що сьогодні, 15 листопада, українські військові проводитимуть навчання, передає УНН.
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"До уваги жителів області. Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання. Стежте за сигналами повітряної тривоги та обов'язково прямуйте в укриття. Працюємо!", - зазначила вона.
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